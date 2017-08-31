Кабмін звільнив голову Держрибагентства Коваліва

Кабінет міністрів України звільнив Ярему Коваліва з посади голови Державного агентства рибного господарства України за власним бажанням, призначивши його заступника – Андрія Кравченка - тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства.

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Відповідні розпорядження №587-р і 588-р від 30 серпня опубліковані на сайті уряду.

Як повідомляв УНІАН, голова Державного агентства рибного господарства Ярема Ковалів 26 липня 2017 року написав заяву про звільнення, повідомивши про намір повернутися в бізнес.

Ковалів очолював відомство з квітня 2015 року. Раніше він входив до складу ради директорів Arricano Real Estate plc - керуючої компанії української девелоперської групи Arricano. Після приходу на посаду голови Держрибагентства Ковалів анонсував реорганізацію відомства та реформування з повним оновленням його штату.