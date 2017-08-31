Україна збільшила виручку від експорту полуниці та суниці на 50%

Українські підприємства в січні-червні поточного року експортували 1,58 тисячі тонн полуниці і суниці на суму 1,6 мільйона доларів, що в грошовому вимірі на 51% перевищує результат за весь 2016 рік, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте такожУкраїна минулого року подвоїла експорт кісточкових плодів

"За I півріччя 2017 року Україна експортувала 1,58 тисячі тонн суниці та полуниці на загальну суму 1,6 мільйона доларів, що в грошовому вираженні на 51% більше, ніж за весь 2016 рік. У 2016 році цих ягід було експортовано 2,27 тисячі тонн на суму 1,06 мільйона доларів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, головними покупцями українських ягід у січні-червні 2017 року, як і попереднього року, стали Білорусь (1,3 тисячі тонн на 1,35 мільйона доларів) та Молдова (227 тонн на 149,3 тисячі доларів).

При цьому за звітний період Україна імпортувала 126 тонн полуниці і суниці на 303,6 тисячі доларів. Головними постачальниками цих ягід стали Греція (54,3 тонни на 134,9 тисячі доларів), Туреччина (32,2 тонни на 60,1 тисячі доларів) і Іспанія (20,5 тонни на 54,7 тисячі доларів).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і склав 15,5 мільярда доларів. Головними продуктами експорту в 2016 році традиційно були зернові культури, олію і насіння олійних культур, соя, цукор та м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 мільярдів доларів), Євросоюз (27,5% - 4,2 мільярда доларів), Африка (15,7% - 2,4 мільярда доларів), країни СНД (7,7% - 1,2 мільярда доларів) і США (0,9% - 45 мільйонів доларів).