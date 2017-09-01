Чума свиней в Україні: карантин діє у 20 населених пунктах 9 областей

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) діє у 20 населених пунктах в 9 областях України, повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зокрема, такі пункти зафіксовані в Закарпатській (10), Київській (3), Харківської, Вінницької, Одеської, Хмельницької, Рівненської, Дніпропетровської та Волинської (по 1) областях.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худобу, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нові спалахи, такий населений пункт вважається оздоровленим.

Згідно з повідомленням, за останні 5 років були оздоровлені 232 з 252 неблагополучних щодо АЧС пунктів.

В цілому, за даними прес-служби, з початку 2017 року ветеринари зареєстрували в Україні 104 випадку АЧС (88 – домашніх, 16 - диких) порівняно з 91 за весь минулий рік. Всього з 2012 року на території України було зареєстровано 252 випадки захворювання на АЧС в 23 областях України.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.