Чума свиней: у Київській та Закарпатській областях зафіксували нові спалахи

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Київській та Закарпатській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, співробітники держслужби виявили труп зараженої домашньої свині на відстані близько 1 кілометра від міста Яготин Київської області.

Також ветеринари зареєстрували АЧС на підприємстві "АПК Тиса-Захід" (смт Вилок, Закарпатська область) і серед диких кабанів в Ясинянском лісомисливському господарстві (Рахівський район, Закарпатська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювань проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 104 спалаху АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 1 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 252 спалаху АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року було зареєстровано 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярдів гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.