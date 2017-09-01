Голова Житомирської ОДА Гундич під час зустрічі з представниками Китаю: ми шукаємо інвестора для заводу з переробки соняшника

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич сьогодні, 1 вересня, під час зустрічі з делегацією міста Дачжоу Китайської Народної Республіки розповів про пошуки інвесторів для будівництва заводу з виготовлення олії. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

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Як зазначається у повідомленні, на Житомирщині щороку вирощують більше 200 тисяч тонн насіння соняшника, але заводу з його переробки в області немає.

«На сьогодні область є сільськогосподарською і багато виробляє соняшника. Ми шукаємо інвесторів для будівництва заводу з виготовлення соняшникової олії. Більше 200 тисяч тонн за рік збирається соняшника в області, але аграрії вимушені везти насіння в інші області. Ми навіть вже підібрали декілька місць, де можна такий завод розмістити, щоб це було економічно вигідно і виробнику, і постачальникам», – зазначив Гундич.

Голова Народного Уряду міста Дачжоу Гоу Хенксяо зазначив, що у них є фінанси та технічні і персональні можливості, тому вони зараз шукають сфери інвестування. Якщо соняшник буде їм економічно вигідним, то вони розглянуть цю пропозицію.

Також учасники зустрічі обговорили можливості виробництва в області целюлози, обробки деревини та видобутку і обробки бурштину на базі існуючого комунального підприємства.

«Нас цікавлять іноземні інвестиції. У нас каменедобувна, лісопереробна і сільськогосподарська галузі потребують інвестицій. Впевнений, що такі зустрічі все ж дадуть позитивний результат, адже є зацікавленість з обох сторін», – зазначив голова ОДА.