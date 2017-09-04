В Україні виявили черговий спалах чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували черговий випадок небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) в Полтавській області, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували загибель 48 заражених свиней на підприємстві "Плехів-Агро" (село Плехов, Оржицький район).

Діагноз АЧС підтверджений лабораторними дослідженнями.

У вогнищах захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні зареєстровано 105 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і за станом на 4 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 253 спалаху АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними глави відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.