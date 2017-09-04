Турки побудують сучасний борошномельний комплекс - Агрофонд

Турецька компанія Alapala Makina, промисловий підрозділ Alapala Group, веде переговори про постачання в Україну обладнання для будівництва великого млинового комплексу. Про це голова правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрій Радченко повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє Капітал.

Він зазначив, що проект реалізується в партнерстві з ПАТ "Аграрний Фонд".

"Ми отримали від великого турецького виробника - компанії Alapala - пропозицію про постачання млинового обладнання. Фінансування буде здійснюватися турецьким Ексімбанком за ставкою EURIBOR (зараз нульовий) плюс 2,5%. Тобто, банк фінансує компанію Alapala, а вони з розстрочкою на п'ять років поставляють нам обладнання", - повідомив Радченко.

За його словами, місце розташування майбутнього підприємства ще обговорюється. Він припустив, що це може бути столичний регіон, де дуже висока концентрація хлібопекарських підприємств. На сьогодні в Київській області працюють три найбільших хлібних холдинга країни – "Хлібні інвестиції", "Хліб Києва" та "Кулиничі".

Ймовірна потужність нового млина складе 150 тонн переробки зерна на добу. Сума вкладень - 4,5 млн євро. Зараз в Україні діє близько 900 млинів, з яких лише близько 20 промислові, з обсягом переробки понад 100 тонн зерна на добу.

Радченко зазначив, що наразі грарний фонд не володіє власними виробничими потужностями, що не завадило компанії зайняти 12% внутрішнього ринку борошна і активно розвивати експорт.

"Але для інтенсивного росту власні млини необхідні", – підкреслює Андрій Радченко.

За його словами, крім ефекту для підприємства, що цей проект буде мати позитивний вплив на галузь і загальний бізнес-клімат в країні, так як дасть сигнал міжнародним компаніям, що Україна залишається привабливою країною для інвестицій.

Alapala Group (Туреччина) включає в себе 7 компаній, які працюють у промисловості, виробництві продуктів харчування, зовнішньої торгівлі та будівництві.

Alapala Makina заснована в 1954 р, є найстарішим і головним підприємством Alapala Group.

Компанія спеціалізується на будівництві об'єктів харчової промисловості та виготовленні обладнання для виробництва, транспортування та переробки зернових культур. У своєму секторі Alapala Makina займає друге місце найбільших світових підприємств.