Мінагропрод: причин для зростання цін на гречку немає

Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує в 2017 році зростання врожаю гречки на 54,3% порівняно з попереднім роком - до 197,5 тис. тонн.

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Про це повідомила прес-служба відомства, наголосивши, що урожай гречки у 2017 році повністю задовольнить потреби внутрішнього ринку на рівні 160 тис. тонн, що дозволить зберегти стабільну ціну на цей товар.

«За попередніми прогнозами, урожай гречки у 2017 році становитиме 197,5 тис. тонн при потребі внутрішнього ринку в 160 тис. тонн. У 2016 році було зібрано 128 тис. тонн цієї культури», - йдеться у повідомленні.

За даними відомства, упродовж 2017 року середні ціни на гречану крупу коливалися в межах 20%, залишаючись в діапазоні 23,92-29,76 грн/кг. Станом на 30 серпня середня ціна гречки в Україні становила 24,25 грн/кг. Для порівняння, на цю дату торік гречка коштувала 30,97 грн.

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«Ринкові баланси не вказують на ризик зростання цін, тому такі коливання можуть мати виключно спекулятивний характер. Однак сам факт того, що ринкова ситуація настільки піддається зовнішньому впливу, ще раз підкреслює важливість планування і формування відповідної структури посівних площ», - наводяться у повідомленні слова першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

Прес-служба пояснила, що можливе зниження врожайності гречки внаслідок несприятливих погодних умов було нівельовано зростанням посівних площ під цією культурою на 22% - до 183 тис. га проти 150 тис. га у 2016 році.

Згідно з повідомленням, останніми роками гречка входить у трійку найбільш рентабельних культур у рослинництві, що є природним стимулюючим фактором розширення посівних площ під цією культурою.

За даними Мінагропроду, станом на 1 вересня 2017 року аграрії намолотили 55 тис. тонн гречки з площі 50 тис. га (27% від прогнозу) при врожайності 11 ц/га.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур, намолотивши 37,3 млн тонн з площі 9,6 млн га.

Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.