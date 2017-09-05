У Київській області побудують ферму для розведення африканського сома

Державне підприємство «Сервіс», що належить до сфери управління Державного агентства рибного господарства України, планує побудувати у Київській області інноваційну ферму для розведення товарного африканського сома, повідомила прес-служба відомства.

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«Компанія вибрала для розведення африканського сома, оскільки це один із найбільш перспективних видів риби для дистрибуції на українському ринку, а також він має високі смакові якості і відносно невисоку роздрібну вартість», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, ферма площею 1000 квадратних метрів зможе виробляти від 120 до 240 тонн риби на рік. Для порівняння, щоб виростити таку ж кількість риби у відкритих водоймах необхідно не менше 150 га водної поверхні. Щотижня ферма вироблятиме до 4 тис. кг риби. У виробництві будуть задіяні тільки двоє робітників, всі процеси будуть автоматизовані.

При цьому прес-служба не уточнила суму інвестицій в будівництво та терміни введення об'єкта в експлуатацію.

«Ферма стане першим в Україні індустріальним аквакультурным об'єктом з вирощування африканського сома з використанням технології інтенсивного рибництва РАС (рециркуляційна аквакультурна система). Ферма стане одним з найсучасніших рибних підприємств в Україні, наочно демонструючи потенціал і можливості цього виду фермерства», - наголошується в повідомленні.

Перша черга ферми буде містити 4 модулі по 50 тонн продукції в рік. Наступним кроком стане облаштування цеху для переробки риби.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держрибагентства, українські риболовецькі підприємства в 2016 році виловили в українських водоймах 79,5 тис. тонн водних біоресурсів, що на 14% більше, ніж у 2015 році, і є рекордним показником вилову риби за останні 20 років.