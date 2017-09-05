Аграрії вже намолотили майже 38 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії на 5 вересня 2017 року намолотили 37,6 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 9,8 млн га (67% від прогнозу) за врожайності 38,3 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур з площі 9,7 млн га, намолотивши 37,3 млн тонн зерна за середньої врожайності 38,6 ц/га.

Згідно з повідомленням, станом на 5 вересня гречки намолочено 73 тис. тонн із 65 тис. га (36%), проса - 46 тис. тонн з 31 тис. га (55%), кукурудзи - 54 тис. тонн з 15 тис. га.

Також повідомляється, що українські сільгоспвиробники продовжують збирання соняшнику, якого зібрано 459 тис. тонн з площі 286 тис. га (5% від прогнозу). Також аграрії зібрали 82 тис. тонн сої з площі 50 тис. га і 162 тис. тонн цукрового буряку з 3 тис. га.

Прес-служба зазначила, що найвища врожайність ранніх зернових і зернобобових культур спостерігалася в господарствах Хмельницької (56,1 ц/га), Івано-Франківській (53,1 ц/га), Вінницькій (49,9 ц/га), Тернопільській (49,8 ц/га), Чернівецькій (49 ц/га) і Львівській (48,4 ц/га) областей.

Як повідомляв УНІАН, під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Загалом зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.