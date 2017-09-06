АМКУ вирішив розібратися зі значним зростанням цін на курятину

Антимонопольний комітет України (АМКУ) має намір дослідити причини зростання цін на ринку курятини і наявність порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Про це повідомила прес-служба регулятора.

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«Ще на початку серпня цього року АМКУ звернувся до виробників м'яса курки і представників роздрібної торгівлі з офіційним запитом про надання інформації щодо причин зростання цін на куряче м'ясо. За результатами перевірки такої інформації, якщо буде встановлено необґрунтованість підвищення цін і ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, комітетом здійснюватимуться подальші процесуальні дії з метою припинення порушення», - повідомила прес-служба з посиланням на голову АМКУ Юрія Терентьєва.

Згідно з повідомленням, за інформацією представників ринку курятини, основними факторами, які впливають на ціноутворення, є зростання собівартості виробництва курячого м'яса, викликане подорожчанням кормів та енергоносіїв, підвищення заробітної плати персоналу підприємств і загальна девальвація національної валюти, яка впливає на закупівельну ціну імпортованих складових у виробничому процесі.

Прес-служба зазначила, що, згідно з даними представників роздрібних мереж, закупівельна ціна на куряче м'ясо упродовж останніх двох місяців зросла в середньому на 25%. Причиною такого подорожчання стало стрімке зростання споживчого попиту на курятину у зв'язку з тим, що ціна на цей вид м'яса доступніша порівняно з вартістю свинини і яловичини.

Водночас прес-служба зазначила, що, за інформацією Міністерства аграрної політики і продовольства, на українському ринку не спостерігається дефіциту м'ясної продукції. Прогнозний рівень споживання м'ясної продукції на душу населення в 2017 році зріс до 53 кг з 51 кг у минулому році. Разом з тим процентна частка споживання м'яса птиці зросла через загальне зниження купівельної спроможності населення.

В АМКУ додали, що цінове регулювання і вплив на комерційну стратегію підприємств не входить до компетенції регулятора.

«Діяльність АМКУ полягає у виявленні та припиненні порушень законодавства про захист економічної конкуренції. При цьому всі, хто має докази порушення на ринку м'яса курки, можуть вже зараз надати їх в АМКУ», - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, інфляція в Україні в липні 2017 року в порівнянні з попереднім місяцем, червнем, сповільнилася до 0,2% з 1,6% в червні до травня. У річному вираженні, у порівнянні з липнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,9% з 15,6%.