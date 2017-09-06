Україна збільшила експорт цукру в 6 разів, встановивши новий рекорд

Українські підприємства у 2016-2017 маркетинговому році (вересень 2016 - серпень 2017) експортували 769,3 тис. тонн цукру, що в 5,8 разу перевищує результат попереднього маркетингового року і є рекордом за весь час незалежності держави.

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Про це повідомила прес-служба асоціації цукровиробників «Укрцукор».

Згідно з повідомленням, у серпні українські виробники поставили на зовнішні ринки 18,3 тис. тонн цукру.

Основні поставки здійснювалися до Азербайджану (7,8 тис. тонн), Туреччини (5,2 тис. тонн), Грузії (2,5 тис. тонн) і Молдови (1,4 тис. тонн).

Прес-служба нагадала, що нинішній сезон цукроваріння стартував 30 серпня. Станом на 5 вересня в Україні запрацювали 5 цукрових заводів, які виробили свої перші 7,3 тис. тонн продукції. За прогнозами асоціації «Укрцукор», всього в поточному сезоні цукроваріння продукцію вироблятимуть 46 (в попередньому сезоні - 42) підприємств.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, українські підприємства за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, експортували 344 тис. тонн цукру, що в 33 рази більше, ніж за аналогічний період роком раніше . За цей період, як повідомляла асоціація «Укрцукор», вони переробили 13,7 млн тонн цукрових буряків, з яких виробили 2,01 млн т цукру, при тому що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 млн т. Загалом в Україні у попередньому сезоні цукроваріння працювали 42 цукрових заводи.

У 2015-2016 МР аграрії експортували 132,2 тис. тонн цукру.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилася порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру - на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тис. га проти 239 тис. га у 2015 році.