В Україні зростають ціни на свинину

Закупівельні ціни на свинину в живій вазі щотижня зростають у середньому на 3%, з початку поточного місяця цей показник зріс на 1-2 грн/кг - до 48,5-51 грн/кг, повідомила прес-служба асоціації «Свинарі України» (АСУ).

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Згідно з повідомленням, з огляду на таке зростання цін, деякі м'ясопереробники були змушені скоротити обсяги закупівлі або тимчасово припинити заготівлю сировини, а також працювати на залишках запасів продукції.

За даними прес-служби, прогнози експертів щодо майбутньої динаміки цін розділилися. Так, частина операторів ринку вважає, що ціни на закупівлю свинини повинні незабаром ослабнути через надходження дешевої імпортної сировини і у відповідь на прогнозоване скорочення споживчого попиту. Інші, навпаки, припускають, що ці фактори урівноважать вплив дефіциту кондиційних свиней, внаслідок чого закупівельні ціни протягом кількох тижнів триматимуться на стабільному рівні. Прес-служба зазначила, що традиційне сезонне зниження цін в основному починається ближче до кінця вересня.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Державної служби статистики, базова інфляція в Україні в липні 2017 року в річному вираженні, порівняно з липнем 2016 року, прискорилася до 7,3% із 6,8% місяцем раніше (в червні до червня-2016) .