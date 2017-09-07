Генпрокуратура провела обшук в офісі найбільшого виробника цукру в Україні

Генеральна прокуратура України провела обшук в головному офісі найбільшого виробника цукру в Україні агрохолдингу «Астарта» у Києві, на кілька годин заблокувавши роботу підприємств, що входять у структуру компанії, повідомила прес-служба агрохолдингу.

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«6 вересня в головному офісі компанії «Астарта-Київ» за участю озброєних правоохоронців та з порушенням процесуальних норм пройшов обшук, ініційований Генеральною прокуратурою України. Протягом кількох годин працівники не могли потрапити на свої робочі місця, була заблокована робота підприємств», - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, силовики заблокували окремі рахунки декількох виробничих підрозділів «Астарти».

Прес-служба зазначила, що агрохолдинг вважає подібні дії силових структур надмірними та необґрунтованими. Такі випадки негативно впливають на інвестиційний клімат в країні і підривають довіру з боку інвесторів, йдеться у заяві. У зв'язку з цим керівництво підприємства «Астарта-Київ» звернулося в Генеральну прокуратуру щодо неприпустимості силового тиску на бізнес і має намір оскаржувати дії силовиків у встановленому законом порядку.

Прес-служба додала, що в даний час всі виробничі процеси на підприємствах компанії проходять в звичайному режимі. Керівництво агрохолдингу очікує, що через кілька днів всі тимчасові обмеження будуть зняті.

Згідно з повідомленням, «Астарта» є публічною міжнародною компанією, акції якої з 2006 року торгуються на Варшавській фондовій біржі. Серед акціонерів компанії є низка відомих міжнародних інвестиційних фондів, «Астарта» також користується довірою і підтримкою міжнародних банків, зокрема ЄБРР та МФК, які вже багато років фінансують нові проекти компанії. В цілому, за останні 10 років «Астарта» інвестувала в розвиток цукрового та агропромислового бізнесу більше 400 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планує 4 жовтня поточного року розглянути питання про надання агрохолдингу «Астарта» 25 млн дол. кредиту на розвиток зернової та цукрової інфраструктури.

«Астарта» в 2016 році отримала 83 млн євро чистого прибутку, що в 5,2 раза більше, ніж у 2015 році. Виручка холдингу за звітний період збільшилася на 17% - до 369 млн євро.

Мажоритарними акціонерами «Астарти» є кіпрська компанія Albacon Ventures Limited, що належить головному виконавчому директору агрохолдингу Віктору Іванчуку, з часткою 36,26%, а також канадський фінансовий холдинг Fаirfax Financial Holdings Limited, що сконцентрував 28,01% акцій компанії.

«Астарта» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, що спеціалізується на виробництві цукру, зернових і олійних культур, а також молока. Земельний банк компанії становить 285 тис. га, дійне стадо - 16,5 тис. голів. Холдингу належать 9 цукрових заводів.