Порошенко просить депутатів "зняти фобії" щодо земельної реформи

Президент України Петро Порошенко закликав Верховну Раду України ухвалити необхідні закони, які знімуть у суспільстві фобії щодо земельної реформи, врахують всі застереження і створять необхідні запобіжники для старту в майбутньому земельної реформи.

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Про це Порошенко заявив під час щорічного послання до парламенту.

«Я не збираюся видавлювати з парламенту земельну реформу, але прошу прийняти, хоч би усно, подумки, в серці політичне рішення на її користь. Ухвалити такі закони, які знімуть фобії, що існують на цю тему в суспільстві і серед народних депутатів, закони, які врахують всі застереження і виставлять всі запобіжники, встановлять мінімальну ціну, захистять селянина, зроблять прозору систему в реєстрі для реєстрації, але дадуть свободу українському селянинові», - сказав Порошенко, додавши, що відкритий земельний ринок - це один із способів швидко залучити в Україну великі інвестиції, однак парламент має сам визначити дату старту цієї реформи.

При цьому він зазначив, що нині громадську думку щодо земельної реформи сформовано під впливом популістів.

«Мільйони людей формально володіють землею, але за них вирішили, що вони не здатні нею розпоряджатися і запровадили абсолютно неконституційний мораторій ... І як державний діяч, я повинен при прийнятті рішень ґрунтуватися на громадській думці і зараз, на жаль, її сформували популісти», - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, на даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства України закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про оборот сільгоспземель.

Згідно із запропонованою урядом моделлю проведення земельної реформи, купувати землі, в разі скасування мораторію, зможуть виключно громадяни України - фізичні особи, при цьому максимальний поріг власності одного громадянина не перевищуватиме 200 га. При цьому робоча група при Мінагропроді допускає можливість продажу земельних ділянок з урахуванням ряду обмежень невеликим господарствам-юридичним особам.

В Україні з 2001 року діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. У жовтні 2016 року Верховна Рада продовжила його дію до кінця 2017 року.

Експерти і суспільство розділилися в думках щодо скасування заборони на продаж сільгоспземель. Одні вважають, що його продовження створює тіньовий ринок землі, інші стверджують, що скасування мораторію призведе до обезземелення селян і скуповування землі іноземними компаніями.