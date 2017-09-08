Найближчим часом м'ясо на українському ринку подешевшає - прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує на зниження ціни на м'ясопродукти на внутрішньому українському ринку протягом найближчих декількох тижнів. Про це він повідомив під час виступу у Верховній Раді.

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"Я думаю, що найближчими тижнями ми зможемо домогтися зниження ціни на м'ясопродукти всередині країни. Я думаю, що ми цього досягнемо. Ми і вчора цим питанням займалися, і весь тиждень", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними представників роздрібних мереж, закупівельна ціна на куряче м'ясо протягом останніх двох місяців зросла в середньому на 25%. Причиною такого подорожчання стало стрімке зростання споживчого попиту на курятину в зв'язку з тим, що ціна на цей вид м'яса доступніша порівняно з вартістю свинини і яловичини.

Як зазначав директор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко на своїй сторінці в Facebook, ціни на курятину в Україні вже перевищують європейські.

На даний час Антимонопольний комітет України займається дослідженням причин зростання цін на ринку курятини та наявності порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

Тим часом ціни на червоне м'ясо також стрімко ростуть. За даними асоціації "Свинарі України", закупівельні ціни на свинину у живій вазі щотижня збільшуються в середньому на 3%, з початку вересня цей показник зріс на 1-2 гривні/кілограм – до 48,5-51 гривні/кілограм.