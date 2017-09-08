Українським фермерам можуть виділити ще 1 мільярд гривень підтримки - прем'єр

Кабінет міністрів України планує наступного року направити додатково 1 мільярд гривень на підтримку українських фермерів, дана норма буде закріплена у відповідній програмі, яку уряд планує затвердити до кінця місяця, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час виступу в парламенті.

Читайте такожКабмін подвоїв компенсацію за кредитами для дрібних фермерів

"Ми в 2018 році передбачаємо додатково 1 мільярд гривень на підтримку українського фермерства... Наступного тижня, максимум до кінця місяця буде урядом затверджена програма підтримки українського фермерства", - сказав він.

При цьому прем'єр нагадав, що уряд передбачив підтримку не лише фермерів, які займаються виробництвом аграрної продукції, але і виробників сільськогосподарської техніки. Так, поточного року Кабмін виділив з держбюджету 550 мільйонів гривень на компенсацію аграріям через банки 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Раніше прем'єр зазначав, що наступного року обсяг коштів, спрямованих на реалізацію цієї програми, буде збільшено до 1 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 мільярдів гривень дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаються сільгоспвиробникам, які займаються насамперед, тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому передбачалося, що на підтримку птахівництва буде направлено не більше 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 мільярда гривень, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена у Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.