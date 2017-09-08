Кабмін оголосив конкурс на посаду голови Держрибагентства

Кабінет міністрів України оголосив конкурс на посаду голови Державного агентства рибного господарства. Відповідне розпорядження №611-р від 6 вересня опубліковано на сайті уряду.

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"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу" оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Державного агентства рибного господарства з визначенням умов проведення конкурсу згідно з додатком", - йдеться в документі.

Згідно з постановою, посадовий оклад керівника відомства становитиме 13 тисяч гривень без урахування надбавок, передбачених законодавством. Призначення на посаду передбачено терміном на 5 років з правом повторного призначення ще на 5 років або подальшого переведення на рівнозначну або нижчу посаду в інший державний орган.

У документі повідомляється, що загальний стаж роботи кандидата повинен становити не менше 7 років. Претендент на посаду голови Держрибагентства повинен мати ступінь магістра і не менше трьох років досвіду роботи на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування або на керівних посадах у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання і відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства.

Прийом документів для участі в конкурсі здійснюватиметься до 16:00 22 вересня. Дата проведення конкурсу – 10 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня Кабінет міністрів звільнив Ярему Коваліва з посади голови Державного агентства рибного господарства за власним бажанням, призначивши його заступника – Андрія Кравченка - тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства.

Ковалів написав заяву про відхід 26 липня, повідомивши про намір повернутися в бізнес. Він очолював відомство з квітня 2015 року. Раніше входив до складу ради директорів Arricano Real Estate plc - керуючої компанії української девелоперської групи Arricano. Після приходу на посаду голови Держрибагентства Ковалів анонсував реорганізацію відомства та реформування з повним оновленням його штату.