Туреччина виділила Україні додаткові квоти та скоротила мита на агропродукцію

Уряд Туреччини виділив Україні додаткові квоти на безмитний експорт продукції тваринництва і скоротив ставки ввізного мита на окремі аграрні товари, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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«Українські виробники отримали можливість поставляти на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції. Це стало можливим завдяки окремим рішенням уряду Туреччини щодо збільшення квот і зменшення ввізного мита», - йдеться в повідомленні.

Так, за даними прес-служби, уряд Туреччини скоротив мито на імпорт худоби до 26%, туш великої рогатої худоби - до 40%, пшениці - до 45%, ячменю - до 35%, кукурудзи - до 25% (раніше було 130%).

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту у 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).