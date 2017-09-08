Туреччина виділила Україні додаткові квоти та скоротила мита на агропродукцію
Уряд Туреччини скоротив мита на імпорт худоби, туш великої рогатої худоби, пшениці, ячменю, кукурудзи.
Уряд Туреччини виділив Україні додаткові квоти на безмитний експорт продукції тваринництва і скоротив ставки ввізного мита на окремі аграрні товари, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.
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«Українські виробники отримали можливість поставляти на ринок Туреччини додаткові обсяги аграрної продукції. Це стало можливим завдяки окремим рішенням уряду Туреччини щодо збільшення квот і зменшення ввізного мита», - йдеться в повідомленні.
Так, за даними прес-служби, уряд Туреччини скоротив мито на імпорт худоби до 26%, туш великої рогатої худоби - до 40%, пшениці - до 45%, ячменю - до 35%, кукурудзи - до 25% (раніше було 130%).
Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, експорт української аграрної продукції за підсумками 2016 року зріс на 4,5% порівняно з 2015 роком і становив 15,5 млрд дол. Головними продуктами експорту у 2016 році традиційно були зернові культури, олія і насіння олійних культур, соя, цукор і м'ясо. Ключовими ринками збуту виступили країни Азії (45,9% експорту - 7 млрд дол.), Євросоюз (27,5% - 4,2 млрд дол.), Африка (15,7% - 2,4 млрд дол.), країни СНД (7,7% - 1,2 млрд дол.) і США (0,9% - 45 млн дол.).