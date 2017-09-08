Держказначейство підтвердило: "гроші Януковича" пішли на дотації аграріям - ЗМІ

Державна казначейська служба України підтвердила, що конфісковані 2,046 мільярда Януковича пішли на дотації аграріям.

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Про це йдеться у відповіді на запит ГО "Центр протидії корупції", яка є в розпорядженні ЕП.

Як повідомляє казначейство, 2,046 млрд гривень конфіскованих коштів та коштів від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного і пов'язаного з корупцією правопорушення в період з 01.04.2017 за 04.09.2017 були розподілені за статтею "фінансова підтримка сільськогосподарських товаровиробників".

Відзначається, що на 04.09.2017 з небюджетного рахунку Міністерства аграрної політики та продовольства України фактично перераховано бюджетної дотації сільськогосподарським товаровиробникам 1,914 млрд гривень.

За січень-червень 2017 року з державного бюджету було виділено 1,91 млрд гривень на дотації для аграрних підприємств. Найбільшу частку всіх дотацій на загальну суму 809 млн грн отримала група компаній «Миронівський хлібопродукт». Підприємство належить бізнесменові Юрію Косюку.