"Помідорна війна" може закінчитися: Росія хоче повернути турецькі томати на свій ринок

Міністерство сільського господарства РФ спільно з Россільгоспнаглядом вивчають можливість часткового повернення на російський ринок імпорту помідорів з Туреччини, який був заборонений у 2016 році.

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Про це пише газета "Комерсант" з посиланням на менеджера виробника тепличних овочів та представників галузевого об'єднання.

За їх даними, поставки повинні початися в жовтні 2017 року з декількох акредитованих Россільгоспнаглядом турецьких підприємств, на першому етапі імпорт турецьких томатів планують дозволити до квітня—травня 2018 року.

Учасники ринку очікують, що до літа 2018 року Туреччина встигне завести в Росію 100-300 тис. тонн томатів. Для порівняння: за даними Національного плодоовочевого союзу (НПС), у 2015 році імпорт цих овочів з Туреччини становив 338 тис. тонн.

Росія заборонила імпорт більшої частини овочів і фруктів з Туреччини з 1 січня 2016 року після інциденту зі збитим російським бомбардувальником Су-24 на сирійсько-турецькому кордоні. Крім томатів під ембарго потрапили цибуля, капуста, огірки і цитрусові. Після нормалізації відносин між країнами з жовтня 2016 року Росія почала поступово знімати обмеження, дозволивши постачання турецьких цитрусових, а з березня по вересень зняла заборону на ввезення цибулі, цвітної капусти, броколі огірків, яблук, винограду, салату та ін.

За час дії ембарго Туреччина теж обмежувала постачання продовольства з Росії. У березні 2017 року країна ввела загороджувальні мита на ввезення російської пшениці (130%) та олії (36%). Обмеження були зняті на початку травня 2017 року після переговорів президентів Володимира Путіна і Реджепа Тайіпа Ердогана. В Інституті Гайдара і РАНХиГС втрати російського АПК від турецьких обмежень оцінювали в $1,3–1,5 млрд. У травні ж імпортери з Росії відчували перебої з отриманням ліцензій на безмитне ввезення продуктів до Туреччини.

У 2016 році споживання тепличних томатів в Росії скоротилося до 865 тис. тонн проти приблизно 1 млн тонн двома роками раніше. Багато в чому це пов'язано з закриттям Туреччини, вважає один із учасників ринку. За його словами, повернення дешевших томатів з цієї країни змусить російських аграріїв знижувати ціни на свою продукцію, що, з одного боку, зменшить прибутковість, але з іншого — збільшить попит. З матеріалів НПС випливає, що турецькі томати на полиці можуть коштувати на 40 руб. за 1 кг дешевше за російські.