У Мінагропроді підрахували, на скільки подорожчав продуктовий кошик українців

Стандартний продуктовий кошик українців, який складається з гречаної крупи, цукру, соняшникової олії, солі, курячого філе, помідорів, молока, яблук, макаронів і хліба, з початку року подорожчав на 12,6%, повідомив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства Максим Мартинюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

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«Учора я заплатив 226 гривень з копійками за 11 базових продуктів харчування... З початку січня вартість стандартного українського продовольчого кошика зросла на 12,6%. З початку року найбільше подорожчали м'ясопродукти (більше ніж на 20%) і хлібобулочні вироби (на 10,4% для хліба і на 6,2% - загалом для хлібобулочних виробів)», - написав він.

Серед основних причин подорожчання продуктів Мартинюк зазначив тиск, який чинять на внутрішній ринок світові ціни, підвищення собівартості продукції через збільшення витрат на оплату житлово-комунальних послуг, транспортування, виплату зарплат тощо.

Чиновник додав, що в останні кілька тижнів деякі категорії товарів додали в ціні на 1-2 грн. Насамперед, за його словами, подорожчали продукти тваринного походження.

З початку року, за даними Мартинюка, сир подорожчав на 7,9%, молоко - на 1,8%. При цьому він додав, що в цілому з січня ціни на цю продукцію були відносно стабільними, проте з осені почали рости під впливом зниження пропозиції на внутрішньому ринку в результаті високого експорту.

Він додав, що уряд має намір реагувати на подорожчання продуктів тваринного походження, зокрема й м'ясної продукції, і Мінагропрод очікує стабілізації і деякого зниження цін на ці товари вже цього тижня.

При цьому заступник голови Мінагропроду повідомив, що ціни на більшість продуктів рослинного походження «не викликають тривоги».

«Зернові і відповідно борошно, масло, цукор, гречка - по всіх цих товарів ми спостерігаємо цього року істотне перевиробництво, обсяги якого не тільки повністю забезпечать попит, а й будуть стримуючим фактором для цін», - зазначив Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, як зазначав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, стабілізації цін сприятиме, зокрема й, стимулювання внутрішнього ринку та виробництва, зокрема, в сегменті малого і середнього фермерства, оскільки невеликі господарства працюють винятково на забезпечення потреб усередині країни, а не на експорт.

За даними Державної служби статистики, в Україні в серпні була зафіксована дефляція на рівні 0,1%, інфляція в річному вираженні прискорилася до 16,2%.