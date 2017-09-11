Мінфін хоче спростити реєстрацію податкових накладних для аграріїв

Міністерство фінансів України планує спростити реєстрацію податкових накладних для підприємців сільськогосподарського сектора. Згідно з повідомленням на сайті Мінфіну, відповідне рішення прийнято, оскільки була зафіксована тенденція до зростання відсотка зупинених накладних аграріїв.

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"Мінфін напрацював і погодив рішення, яке дозволить ДФС поліпшити роботу системи призупинення реєстрації податкових накладних ризикових, щоб уникнути припинення накладних платників реального сектору економіки", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, Мінфін планує вирішувати всім платникам надавати документи (технологічну карту) до вчинення правочину, і вони будуть розглянуті протягом 10 робочих днів. Якщо ця картка за встановленою формою зарахується ДФС, податкові накладні/розрахунки коригування з цієї операції зупинятися не будуть.

Для аграріїв технологічна карта буде враховуватися автоматично системою моніторингу без розгляду ДФС, якщо платник - товаровиробник сільськогосподарського сектора внесений в реєстр отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону "Про держпідтримку сільського господарства України", платник на 31 грудня 2016 застосовував спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Податкового кодексу України (в редакції, що діяла на 31 грудня 2016 року), а також, якщо такі платники мають загальну площу власної або орендованої земельної ділянки понад 200 га включно станом на 1 січня 2017 року, що задекларовано до 20 лютого 2017 року і за період з 1 січня 2017 не було одночасного зміни засновника та директора підприємства.

Як повідомляв УНІАН, кількість зупинених системою автоматичного блокування податкових накладних з ознаками фіктивності з початку запуску 1 липня станом на 1 вересня знизилося до 0,5% з 0,83% за станом на 1 серпня.

Система автоматичного блокування податкових накладних почала роботу в повноцінному режимі 1 липня 2017 року після тестової роботи з квітня 2017 року.

Новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленням від сплати податків, що дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.