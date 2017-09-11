В Україну не пустили понад 20 тонн зараженої кукурудзи із США

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів запобігла ввезення на територію України партії кукурудзи із США вагою 20,4 тонни, зараженої диплодиозом, повідомила прес-служба відомства.

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Згідно з повідомленням, заражений вантаж було затримано у Дніпропетровській області та спрямовано на переробку під контролем державного фітосанітарного інспектора.

З метою недопущення подібних випадків Госпродпотребслужба направила в США ноту про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України.

Крім того, за даними прес-служби, співробітники відомства виявили у Львівській області карантинний організм - західний квітковий трипс в партії свіжих овочів (капусти броколі) вагою 0,42 тонни походженням з Польщі.

Довідка УНІАН. Диплодиоз - захворювання кукурудзи, що спричиняє мікроскопічний гриб Diplodia zeae Lev. В результаті ураження цим мікроорганізмом на рослині з'являються коричневі плями, листя в'яне та набуває сірого відтінку, стебла розм'якшуються і надломлюються. Збудник хвороби може зберігатися в грунті 2-3 роки. Цей карантинний організм відсутній в Україні.

Західний квітковий трипс - це небезпечний шкідник багатьох овочевих, квіткових, декоративних, плодових, ягідних культур. Поширюється між країнами і галузями зі зрізаними квітами, горшечными культурами, розсадою, будь посадковим матеріалом, а також зі свіжими овочами і фруктами. Для людини небезпеки не несе. Цей шкідливий організм обмежено поширений на території України