У трьох областях України зафіксовано нові спалахи чуми свиней

Фахівці ветеринарної медицини зареєстрували чергові випадки небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) у Вінницькій, Донецькій і Одеській областях, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, ветеринари зафіксували зараження свиней в підсобних господарствах у смт Залізничне (Вінницька область) та добропільському районі (Донецька область), а також на приватному сільгосппідприємстві "Успіх" в смт Сарата (Одеська область).

Діагнози АЧС підтверджені лабораторними дослідженнями. Госпродпотребслужба не уточнює кількість заражених тварин.

В осередку захворювань вживають заходів з локалізації та недопущення розповсюдження збудника АЧС.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку полточного року в Україні зареєстровано 105 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 11 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 253 спалахи АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, глава Держпродспоживслужби Володимир Лапа прогнозував за підсумками 2017 року в Україні 200-250 спалахів АЧС, тоді як минулого року був зареєстрований 91 випадок зараження.

Згідно з даними голови відомства, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становили понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.