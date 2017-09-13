Українські аграрії вже намолотили 38 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії на 13 вересня 2017 року намолотили 38 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 14,6 млн га (68% від прогнозу) за врожайності 38,4 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур з площі 9,7 млн га, намолотивши 37,5 млн тонн зерна за середньої врожайності 38,8 ц/га.

Згідно з повідомленням, гречки намолочено 104 тисяч тонн з 92 тис. га (50%), проса - 58 тис. тонн із 41 тис. га (72%), кукурудзи - 230 тис. тонн з 54 тис. га.

Як повідомляв УНІАН, під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Загалом зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого роки.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.