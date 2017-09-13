Кабмін призначив тимчасово керівника "Укрспирту"

12:22, 13 вересня 2017
Агро
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Відповідне розпорядження №614-р від 6 вересня опубліковано на сайті уряду.

Кабмін призначив тимчасово виконуючого обов'язки директора

Кабінет міністрів України призначив тимчасово виконуючого обов'язки голови державного підприємства «Укрспирт» Юрія Лучечка, який обіймав посаду радника директора підприємства.

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Відповідне розпорядження №614-р від 6 вересня опубліковано на сайті уряду.

«Погодитися з пропозицією Міністерства аграрної політики та продовольства про тимчасове покладення виконання обов'язків директора державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт" на радника директора зазначеного підприємства Лучечка Юрія Михайловича», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрспирт» є монополістом на українському ринку спирту. Демонополізація спиртової галузі є однією з вимог ключового кредитора нашої країни - Міжнародного валютного фонду (МВФ).

«Укрспирт» до цих пір знаходиться в списку заборонених до приватизації підприємств. Вартість держпідприємства оцінюється в 200-400 млн дол.

Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня минулого року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. Приблизні доходи від приватизації спиртозаводів становитимуть близько 5-6 млрд грн, а тіньовий обіг спирту скоротиться до 10% з нинішнього показника в 46%.

Державне підприємство «Укрспирт» було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. До його складу повинні були увійти 76 спиртзаводів, проте поки на баланс підприємства передано 41 завод.

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Теги: #Укрспирт#виробництво спирту