Кабмін в 2018 році виділить мільярд на підтримку фермерства

Кабінет міністрів України в 2018 році виділить не менш як 1 млрд грн на реалізацію програми підтримки українського фермерства, розробленої Міністерством аграрної політики та продовольства і розрахованої на 2018-2020 роки, повідомив перший заступник голови Мінагропроду Максим Мартинюк під час засідання уряду.

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«Щодо фінансового забезпечення, то на відміну від багатьох програм, ця програма буде забезпечена реальним фінансовим ресурсом. Уряд визначив фінансування в 1 млрд грн на 2018 рік. Кожного наступного року буде не менш як 1 млрд грн», - сказав Мартинюк, представляючи програму концепції.

Перший заступник голови Мінагропроду зазначив, що в першу чергу кошти надаватимуться господарствам, які займаються тваринництвом, садівництвом, виноградарством і переробкою сільськогосподарської продукції, що створює додану вартість. Також фінансування буде направлено на реалізацію програми здешевлення кредитів для сільгоспвиробників і страхування аграріїв.

Крім того, програма передбачає створення вигідніших умов для аграріїв, які займаються садівництвом, виноградарством, хмільництвом і органічним виробництвом при оренді земельних ділянок.

«Планується, що аукціони на право орендувати землі для таких видів діяльності як садівництво, виноградарство і хмелярство, а також під органічне виробництво проходитимуть окремо. Тобто ми створимо певні преференційні переваги для охочих займатися цими видами діяльності», - зазначив Мартинюк.

За його словами, в результаті реалізації даної програми через три роки кількість робочих місць у фермерських господарствах зросте втричі, обсяг виробництва продукції тваринництва і поголів'я худоби збільшиться в 1,5 раза, а площі під органічним виробництвом - на 10%.

Крім того, за прогнозами Мартинюка, технічний парк українських сільгоспвиробників щороку оновлюватиметься на 10% за рахунок реалізації програми компенсації аграріям 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва.

Перший заступник голови Мінагропроду додав, що фермери обробляють понад 20% від загального обсягу українських сільськогосподарських земель. У цілому, фермерством в Україні займаються близько 20% трудових ресурсів, зайнятих у сфері сільського господарства. Більшість з них (75%) обробляють площі до 100 га. Питома вага виробленої фермерами продукції становить 6-8% від загального обсягу товарів, вироблених в українській аграрній сфері.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році Кабмін виділив з держбюджету 550 млн грн на компенсацію аграріям через банки 20% вартості придбаної сільськогосподарської техніки українського виробництва. Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що в наступному році обсяг коштів, спрямованих на реалізацію цієї програми, буде збільшено до 1 млрд грн.

На початку лютого 2017 року Кабмін затвердив порядок щомісячного пропорційного розподілу 4 млрд грн дотацій на підтримку аграрного сектору в 2017 році, покликаний компенсувати збитки сільгоспвиробників від скасування спецрежиму оподаткування ПДВ. Кошти надаються сільгоспвиробникам, які займаються насамперед тваринництвом, вирощуванням винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрових буряків. При цьому передбачалося, що на підтримку птахівництва буде направлено не більш як 50% від загальної суми.

Всього в поточному році на підтримку аграрної галузі уряд передбачив 5,4 млрд грн, що в 20 разів більше, ніж роком раніше, і становить 1% від валового виробництва сільгосппродукції. Норма про виділення 1% від аграрного ВВП закріплена в Бюджетному кодексі на 2017-2021 роки.