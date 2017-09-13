Призначено нового голову Державної зернової корпорації - джерело

Кабінет міністрів України призначив головою правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) колишнього керівника найбільшої в Україні компанії з будівництва мостових конструкцій і транспортних розв'язок «Мостобуд» - Дмитра Гавриша.

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Як повідомило УНІАН джерело в уряді, відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабміну в середу.

Джерело повідомило, що Гавриш народився в Чернівецькій області, за освітою - економіст. Близько 20 років працював у комерційних структурах, зокрема й з іноземним капіталом. З 2004 по 2010 рік він обіймав посаду заступника голови правління компанії «Мостобуд».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня виконувач обов'язків голови правління Державної продовольчо-зернової корпорації України (ДПЗКУ) Олександр Григорович заявив про відхід у відставку. Після чого керівництво компанією тимчасово перейшло до першого заступника голови правління ДПЗКУ Віталія Шулежка.

ДПЗКУ - вертикально інтегрована компанія, яка проводить весь цикл робіт із зерновими і продуктами їх переробки: від виробництва до експорту. До складу ДПЗКУ входять 55 філій, їх загальна робоча місткість становить 3,75 млн тонн сільгоспкультур, в тому числі, сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського і Миколаївського портів - близько 2,5 млн тонн зернових вантажів на рік.