Мінсільгосп США знизив прогноз врожаю кукурудзи в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні в 2017-2018 маркетинговому році (МР, липень 2017 – червень 2018) на 1 мільйон тонн у порівнянні з серпневим прогнозом – до 27,5 мільйона тонн, повідомляється на сайті USDA.

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Згідно з повідомленням, порівняно з результатом 2016-2017 МР урожай кукурудзи в поточному сезоні скоротиться на 0,5 мільйона тонн.

При цьому, за даними американського відомства, експорт кукурудзи в 2017-2018 МГ збільшиться на 0,5 мільйона тонн порівняно з попередньою оцінкою і складе 22 мільйонів тонн.

Разом з тим Мінсільгосп США зберіг прогноз виробництва пшениці за підсумками 2017-2018 МР на рівні 26,5 мільйона тонн і збільшив прогноз експорту цієї культури на 0,5 мільйона тонн – до 16,5 мільйона тонн.

Згідно з повідомленням на сайті USDA, в 2016-2017 МР виробництво пшениці в Україні склало 26,8 мільйона тонн, а її експорт – 18,11 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські аграрії в 2016-2017 маркетинговому році (МР, липень 2016 – червень 2017) експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.