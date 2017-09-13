Жителі Житомирщини активно подають заявки для отримання компенсації за придбані установки доїння - ОДА

Жителі Житомирської області активно подають заявки для отримання компенсації за придбані установки доїння.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, у вересні цього року спеціальна обласна міжвідомча комісія продовжила прийом заявок від домогосподарств області для отримання відшкодування вартості закуплених установок індивідуального доїння. Тепер щодня жителі Житомирщини подають до 20 пакетів документів, аби отримати компенсацію з обласного бюджету.

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління агропромислового розвитку ОДА Леонід Бабич, станом на сьогодні, 13 вересня, на розгляді знаходиться 137 заявки.

«І за цією кількістю заявок потрібно більше 1 млн грн для відшкодування вартості установок. Для того, аби компенсувати кошти за доїльні апарати максимальній кількості домогосподарств, за ініціативи голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича у жовтні на сесію облради ми внесемо пропозицію спрямувати додаткові кошти на цей напрям програми», – зазначив Бабич.

За його словами, найбільшою популярністю цей напрям програми користується серед жителів Любарщини – ще 65 заявок надійшло до комісії з цього району. Нагадаємо, що саме жителі Любарського району отримали найбільшу кількість компенсацій у липні ціього року, а саме - 15 господарств.

Досить активно подають заявки господарства із Овруцького району – 13 заявок, із Ружинського та Попільнянського – по 9 заявок, а також з Пулинського – 8 та Андрушівського районів – 6. Однак жодної пропозиції ще не надійшло з Романівського, Баранівського, Ємільчинського, Хорошівського та Лугинського районів.

«Програма відшкодування вартості закуплених установок спрямована не лише на те, щоб полегшити процес доїння корів та зменшити витрати ручної праці населення. Незабаром в дію увійдуть нові європейські стандарти якості молока. Доїльні апарати забезпечують відсутність контактів рук із тваринами та відповідно молоком і якщо його охолодити до +5 градусів, то така продукція відповідатиме європейським стандартам екстракласу», – наголосив Бабич.

Бажаючі отримати компенсацію з обласного бюджету на установку доїння можуть подати документи до 5 грудня 2017 року. «Господарствам відшкодують вартість придбаної установки у сумі, рівній вартості придбання, але не більше 7 тис. грн за одиницю. Отримати таку компенсацію господарства, які утримують 3 і більше корів, мають право один раз на 5 років»,- повідомляють в облдержадміністрації.

З переліком необхідних документів можна ознайомитись на сайті Житомирської облдержадміністрації. За детальною інформацію про отримання дотації звертатись до управління агропромислового розвитку ОДА за адресою: майдан Корольова, 3/14, телефон: (0412) 47-47-50.

Нагадаємо, що у липні цього року компенсацію за придбання установок доїння вже отримали 30 жителів Житомирщини по 5,3 — 7 тис. грн на господарство.

Отримали відшкодування 15 господарств у Любарському, 6 - у Новоград-Волинському районах, по 3 господарства – у Бердичівському, по 2 – в Андрушівському й Радомишльському, по 1 – у Коростишівському та Олевському районах.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич відвідав родину Андрощуків у Любарському районі – одну з 30 родин, які отримали кошти з обласного бюджету за установку доїння.