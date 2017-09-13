Росія може обмежити імпорт цукру з Білорусі та Казахстану

Росія може обмежити ввезення цукру з Білорусі та Казахстану, оскільки ці країни безмитно імпортують цукор-сирець, переробляють його, а потім продають дешевий цукор, у тому числі до Росії, повідомляють Ведомости з посиланням на заяву глави російського Мінсільгоспу Олександр Ткачов.

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"Основний постачальник тростинного цукру-сирцю в світі – Бразилія: на неї припадає більше половини світової торгівлі цукром, зауважує провідний експерт російського Інституту кон'юнктури аграрних ринків Євген Іванов. Імпорт цукру в Росію обмежено митом: $140-250 за тонну сирцю і $340 – білого цукру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в Росії багато цукру: в 2017 році буде вироблено 6,5 мільйона тонн при споживанні близько 5,8 мільйона тонн (дані Мінсільгоспу РФ). "З одного боку, у нас перевиробництво цукру, надлишки [700 тисяч тонн], які ми маємо вивезти. З іншого – недобросовісна політика партнерів, Білорусі та Казахстану, які скидають на наш ринок цукор з третіх країн", – зазначив міністр, додавши, що це тисне на ринок – з початку серпня по вересень ціна впала майже вдвічі: цукор подешевшав з 44 до 26 рублів за 1 кілограм.

В результаті виробництво російського цукру стало неконкурентоспроможним, зазначає Ткачов, російські підприємства у збитках – багато в передбанкрутному стані. За його словами, Міністерство сільського господарства РФ має вжити низку ефективних заходів щодо упорядкування ринку Євразійського економічного союзу (ЄАЕС, до нього входять Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Вірменія).

За даними Росстату, за перше півріччя Росія імпортувала 130 тисяч тонн білого цукру з країн СНД. В основному це Білорусь, вказує Іванов і підтверджують дані Белстата. Всі країни ЄАЕС мають проводити єдину політику торгівлі, каже він, але в Росії багато років загороджувальне мито на імпорт цукру немає пільгових режимів, а у інших країн вони є. Проблема існує давно, але в цьому році вона, як ніколи, актуальна через зниження світових цін (на 30% – Союзроссахар), а також рекордного виробництва в Росії.