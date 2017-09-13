Українські аграрії вже експортували 8 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії з початку 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 – червень 2018) за станом на 13 вересня експортували 7,77 мільйона тонн зернових, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

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Зокрема, пшениці відправлено на експорт 4,23 мільйона тонн, ячменю – 2,35 мільйона тонн, кукурудзи – 1,17 мільйона тонн.

Крім того, за звітний період аграрії поставили на зовнішні ринки 76,3 тисячі тонн борошна, з яких 76 тисяч тонн становить пшеничне борошно і 0,3 тисячі тонн – інші види цього продукту.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 мільйона тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 мільярда доларів.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 мільйона тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 мільйона тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.