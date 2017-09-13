Парламентський комітет з питань аграрної політики пропонуватиме на наступний рік закласти в бюджеті 3-4 мільярди на підтримку аграріїв

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної політики пропонуватиме на наступний рік закласти в Держбюджеті 3-4 млрд грн на підтримку аграріїв.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу на виїзному засідання комітету, яке відбулося на базі ТзОВ «Бучачагрохлібпром», повідомив член комітету Сергій Лабазюк.

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За його даними, особливу увагу буде звернуто на підтримку садівництва та тваринництва.

«Цього року в бюджеті заклали 75 млн грн на відшкодування закладки молодих садів та будівництва комплексів. Але ці кошти йдуть на те, щоб погасити борги минулих періодів по цій програмі. Загалом треба 150 млн грн, щоб погасити борги. Щоб повернутися на темпи 2012 року, потрібно 500 тис грн. Але вже побачили, що держава, інвестуючи в садівництво, скажім 200-300 млн в рік, ці кошти повертає через 3 роки у вигляді податків. Ці інвестиції не проїдаються, вони створюють нові робочі місця і потім повертаються», – наголосив Лабазюк.

За його даними, на наступний рік комітет пропонуватиме закласти в Держбюджеті на підтримку садівництва не менше 1 млрд грн. Ці кошти підуть на розвиток розсадників, на створення переробних комплексів та комплексів із зберігання вирощеної продукції, а також посадку нових садів.

«Аграрії за 7 місяців 2017 року сплатили до бюджету 9 млрд грн. Чому не повернути 1-2 млрд грн назад у галузь, яка є локомотивом економіки, яка постійно розвивається і створює робочі місця», – каже Лабазюк.

Він додав, що ще орієнтовно 1 млрд грн комітет пропонуватиме скерувати на підтримку тваринництва.

«У галузі тваринництва працювала програма частково компенсації за придбане племінне поголів’я, а також за створені ферми. Не треба нічного вигадувати, ці програми потрібно повернути. Сума має бути 500 тис. грн–1 млрд. Пропонуватимемо від комітету на підтримку аграріїв в наступному Держбюджеті загалом закласти 3-4 млрд грн. Частково ці кошти мають бути скеровані на здешевлення кредитів для агровиробників. Ця програма діяла і вона свого часу дала можливість їм брати посильні кредити, закупляти техніку, інвестувати і розвиватися», – зазначив нардеп.

Загалом сьогодні члени Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин разом з головою Тернопільської ОДА Степаном Барною оглянули підприємства місцевого аграрія Петра Гадза. Зокрема, вони побували на молочно-тваринницькому комплексі ТОВ «Бучачагрохлібпром», де ознайомилися з доглядом за великою рогатою худобою, а також подивилися як відбувається механізований надій молока.

Гадз розповів, що утримує 8 тис. голів рогатої худоби, на фермі щодня надоюють 175 т молока. Середня заробітна плата на фермі становить 12 тис. грн.

Також делегація оглянула молочний кооператив «Бучачекопродукт», яблуневий сад і холодильні обладнання фермерського господарства «Гадз».

Гадз принагідно подякував голові ТОДА за підтримку та конструктивний діалог.

«Тернопільська область є аграрним регіоном, тому дуже важливо підтримувати аграріїв, щоб вони працювали, розвивалися, адже завдяки їм зростає економічний потенціал країни загалом та області зокрема. Сільські господарства складають 60% валового внутрішнього продукту області. Тернопільщина кілька разів поспіль входить у трійку областей лідерів з найбільшою врожайністю зернових культур та пріоритетним напрямом розвитку області є садівництво», – зазначив Барна.