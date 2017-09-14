Експорт молочних продуктів із України збільшився у 5 разів

Експорт молочних продуктів з України в липні 2017 року у грошовому вираженні становив 23,6 млн дол., що в 5 разів більше, ніж у липні минулого року, йдеться на сайті Ради з питань експорту продовольства (UFEB).

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Згідно з повідомленням, у липні традиційно головними експортними групами залишалися вершкове масло (41% експортної виручки), молоко і вершки згущені (36%). Експорт сирів приніс 11% виручки, молочної сироватки - 8%, молока і вершків незгущених - 3%, кисломолочної продукції - 1%.

Згідно з повідомленням, першість в експорті сухого молока і вершків у липні належала трейдинговій компанії «ТЕП «Вертикаль» (13,5% експорту в натуральному вираженні). За нею йдуть «Вінницький молочний завод «Рошен» (10,9%), «Білоцерківська агропромислова група» (7,5%), «Ружин-молоко» (5,3%) і «Веселинівський завод сухого знежиреного молока» (4,1%). Таким чином, п'ять найбільших експортерів забезпечили 41,3% поставок сухого молока і вершків за кордон у липні.

В ТОП-5 експортерів масла входять «ВМЗ «Рошен» (11%), «Старокостянтинівський молочний завод» (8,1%), «Радивилівмолоко» (6%), «Альма-Віта» (5,5%), «Тернопільський молокозавод» (5,3%). Ці компанії забезпечили 35,9% експорту олії.

П'ять основних експортерів сиру в липні відвантажили за кордон майже 80% усього обсягу поставок з України. Зокрема, «Бель Шостка Україна» - 31,6%, «Комо-Експорт» - 21,4%, «Мілкіленд Інтермаркет» - 9,5%, «Лакталіс-Україна» - 9,2%, «Клуб Сиру» - 8,2%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної фіскальної служби, обсяг експорту сиру з України в 2016 році становив 8 тис. тонн, що на 25,9% менше, ніж за 2015 рік. Експорт несгущенного молока і вершків зріс на 19,3% – до 10,5 тис. тонн, вершкового масла – на 2,5%, до 12,1 тис. тонн, а згущеного молока та вершків – скоротився на 17,6%, до 51,9 тис. тонн.