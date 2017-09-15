Україна отримала додаткові дозволи на експорт до Китаю

Міністерство аграрної політики і продовольства України і Генеральна адміністрація нагляду за якістю, інспекції і карантину Китаю (AQSIQ) підписали протоколи санітарних і фітосанітарних вимог щодо поставок соняшникового шроту і бурякового жому, внаслідок чого українські сільгоспвиробники одержали дозвіл на експорт цієї продукції в КНР, повідомила прес-служба Мінагропроду.

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«Ми дуже вдячні представникам AQSIQ за активну співпрацю з нами в питаннях розширення товарної номенклатури експорту української агропродукції на ринок Китаю. Підписання цих протоколів, робота над якими тривала кілька років, є новим імпульсом для поглиблення нашої співпраці», - цитує прес-служба заступника голови відомства з питань євроінтеграції Ольгу Трофімцеву.

Згідно з повідомленням, сторони також обговорили можливість відновлення експорту української продукції птахівництва на ринок Китаю і прискорення погоджувальних процедур для початку експорту української черешні, чорниці, яблук і соєвого шроту.

Прес-служба нагадала, що цього року українські виробники також одержали право експорту замороженої яловичини на китайський ринок, фінальне затвердження ветеринарного сертифіката очікується найближчим часом.

Крім того, Китай відкрив свій ринок для ще для дев'яти українських виробників молочної продукції. Таким чином, на сьогодні право експорту цих товарів до КНР мають 27 вітчизняних підприємств.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», українські підприємства в 2016 році експортували до Китаю сільськогосподарської продукції на 1,02 млрд дол., що в 12 разів перевищує показник 2012 року (85,7 млн дол.). При цьому порівняно з 2015 роком експорт української сільгосппродукції до Китаю скоротився на 17,3%.