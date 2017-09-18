Сільгосппродукція з початку року подорожчала на 10%

Середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України в січні-серпні 2017 року зросли на 9,9% порівняно з аналогічним періодом 2016 року, повідомила Державна служба статистики.

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Згідно з повідомленням, продукція рослинництва за звітний період подорожчала на 5,7%, а тваринництва – на 30,2% порівняно з аналогічним місяцем 2016 року.

У серпні порівняно з липнем сільгосппродукція подешевшала на 3,9%. Зокрема, рослинницька продукція впала в ціні на 4,9%, а тваринницька – зросла на 0,6%.

Порівняно з серпнем 2016 року середні ціни в серпні цього року зросли на 10,1%. Зокрема, вартість продукції рослинництва збільшилася 4,3%, а тваринництва - на 41,1%.

Як повідомляв УНІАН, середні ціни реалізації аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами України у 2016 році зросли на 9% порівняно з 2015 роком. Продукція рослинництва в минулому році подорожчала на 16,3%, а тваринництва – на 1,7%.