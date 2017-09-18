Кабмін пропонує провести 2018 року всеукраїнську оцінку сільгоспземель

Кабінет міністрів України пропонує в 2018 році провести загальнонаціональну (всеукраїнський) нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення одночасно на всій території країни.

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Про це йдеться в проекті державного бюджету України на 2018 рік, затвердженому Кабінетом міністрів і зареєстрований у Верховній Раді 15 вересня.

Згідно з документом, оцінка буде проведена за рахунок коштів держбюджету, а технічна документація оцінки буде затверджена центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері земельних відносин.

Довідка УНІАН. З 2001 року в Україні діє мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, термін якого за рішенням Верховної Ради, прийнятим у жовтні 2016 року, закінчується в 2017 році.

За результатами третього перегляду програми EFF Міжнародний валютний фонд закликав українську владу для досягнення більш швидкого і стійкого зростання прискорити структурні реформи, включаючи розвиток ринку сільськогосподарських земель.

На даний час робоча група при Міністерстві аграрної політики та продовольства закінчує роботу над формуванням моделі запуску ринку землі в Україні та розробкою відповідного законопроекту про обіг сільгоспземель.