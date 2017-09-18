Україна збільшить експорт соняшникової олії в 2,3 рази - експерти

За підсумками 2016-2017 маркетингового року (МР, вересень 2016 – серпень 2017) українські підприємства вироблять рекордні 6,3 мільйона тонн соняшникової олії, що в 2,26 рази перевищує показник попереднього сезону і є рекордом нашої держави за роки незалежності.

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Як повідомила прес-служба агентства "АПК-Інформ", експорт соняшникової олії з України за підсумками 2016-2017 МР також збільшиться в 2,3 рази.

"За підсумками 2016-2017 МР виробництво соняшникової олії в Україні досягне рекордного рівня – 6,3 мільйона тонн (з урахуванням олійниць). При цьому зростання виробництва порівняно з 2015-2016 МР досягне 126%, а експорту – 130%. Зростання виробництва соняшникової рафінованої олії в поточному сезоні перевищить 130%", - наводяться в повідомленні слова генерального директора асоціації "Укроліяпром" Степана Капшука.

Згідно з повідомленням, особливістю української масложирової галузі є те, що в країні споживається не більше 10% виробленої продукції, а решта обсяги відправляються на експорт. У структурі експорту всієї аграрної продукції з України експорт масложирової продукції займає 28%, у структурі експорту продуктів харчування – більше 70%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики, у 2016 році в Україні було вироблено 4,4 мільйона тонн нерафінованої соняшникової олії, що на 20,2% більше, ніж у 2015 році. Виробництво маргаринів та харчових жирів у 2016 році становила 184 тисяч тонн, що на 13,6% менше, ніж у 2015 році.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії. За даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становить 4,8 мільярда проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.