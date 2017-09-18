Україна може почати експортувати яблука до Індії

Українські аграрії можуть почати експортувати яблука на ринок Індії за умови дотримання певних фітосанітарних умов, повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, проект нормативного акту, що регулює імпорт до Індії рослин та продуктів рослинного походження, був складений і опублікований.

"Представники української делегації були проінформовані про розміщення повідомлення в СОТ (Світової торгової організації – УНІАН) проекту нормативного акта, що регулює імпорт в Індію рослин і продуктів рослинного походження. Після набрання чинності цього нормативного акта українські яблука можна буде поставляти в Індію при дотриманні певних фітосанітарних умов", - йдеться в повідомленні.

Прес-служба додала, що Індія, в свою чергу, зацікавлена в поставках папайї, манго та інших фруктів на український ринок.

Як повідомляв УНІАН, українська торгова місія 11 вересня розпочала роботу в Індії для збільшення обсягів двосторонньої торгівлі, відкриття для індійського ринку продовольчої продукції, а також участі українського бізнесу в індійських інфраструктурних та енергетичних проектах. Місію очолила торгпред України Наталія Микольська.

Згідно з її даними, сторони домовилися створити робочу групу з аграрних питань в рамках спільної міжурядової комісії.

У 2016 році експорт товарів і послуг з України в Індію склав 2 мільярди доларів і збільшився на 31,4% порівняно з 2015 роком. У січні-червні 2017 року експорт склав 1,4 мільярда доларів і збільшився порівняно з першим півріччям 2016 року на 38,5%.