Українські аграрії вже намолотили майже 39 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії на 18 вересня 2017 року намолотили 38,5 млн тонн зернових і зернобобових культур з площі 10 млн га (69% від прогнозу) при врожайності 38,5 ц/га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

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Зокрема, аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур з площі 9,7 млн га, намолотивши 37,5 млн тонн зерна при середній врожайності 38,9 ц/га.

Згідно з повідомленням, гречки намолочено 127 тис. тонн з 110 тис. га (61%), проса - 62 тис. тонн з 43 тис. га (72%), кукурудзи - 660 тис. тонн з 137 тис. га.

Крім того, аграрії намолотили 2,8 млн тонн соняшнику з площі 1,6 млн га (26%), 583 тис. тонн сої з 334 тис. га (17%), а також накопали 1,1 млн тонн і вивезли 920 тис. тонн цукрових буряків з 27 тис. га (9%).

Прес-служба зазначила, що найвища врожайність зернових і зернобобових культур спостерігалася в господарствах Хмельницької (55,7 ц/га), Тернопільської (52,7 ц/га), Івано-Франківської (52,4 ц/га), Чернівецької ( 50,4 ц/га), Вінницької (49,6 ц/га) і Львівської (48,3 ц/га) областей.

Як повідомляв УНІАН, у ході весняної посівної кампанії аграрії засіяли ярими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

За інформацією Державної служби статистики, українські аграрії в 2016 році під урожай озимих культур і зеленого корму засіяли 8,1 млн га, що на 3,8% більше, ніж у 2015 році. При цьому площі під зернові культури збільшилися на 1,5% - до 7,2 тис. га.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.