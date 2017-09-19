Максим Мартинюк: Україна та Іран на шляху активізації двосторонніх відносин в аграрній галузі

Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Максим Мартинюк провів зустріч у Мінагрополітики з делегатами від Ісламської Республіки Іран на чолі з Президентом Палати торгівлі, шахт і промисловості Ісламської Республіки Іран Голамхосейном Шафеї. Делегацію супроводжував Надзвичайний і Повноважний Посол Ісламської Республіки Іран в Україні Мохаммад Бехешті Монфаред. На зустрічі обговорювалися питання нових шляхів співробітництва у сільськогосподарській галузі.

Читайте такожІран хоче постачати до України морепродукти, ветеринарні препарати та кормові добавки

З української сторони участь у заході взяли співробітники департаментів Мінагрополітики, а саме землеробства та технічної політики в АПК, міжнародного співробітництва, тваринництва, а також фахівці Держгеокадастру.

У ході зустрічі перший заступник Міністра Максим Мартинюк висловив думку про реальні перспективи розвитку українсько-іранських відносин в аграрній галузі. Він зауважив, що Ісламська Республіка Іран, яка зараз займає 8 місце серед імпортерів української сільгосппродукції, має можливість зайняти вищий щабель у цьому рейтингу, тому що сільське господарство – найважливіша галузь в економіці Україні.

За словами Максима Мартинюка Україна бачить реальні шляхи нарощування обсягів та розширення номенклатури продукції, яку поставляють до Ірану. Україна крім зернових може експортувати до Ірану муку, борошно, насіння олійних культур, яйця та птицю, мед та цукор, кондитерські вироби, масло та маргарин. Перший заступник Міністра вказав на важливість започаткувати нові проекти по виробництву м'яса та молока, будівництва боєнь, а також спільнувиробничу кооперацію з вирощування зернобобових культур.

За 7 місяців 2017 року Україна експортувала до Ірану сільськогосподарської продукції на суму 404 мільйона доларів США, а загальний товарообіг за цей час становить 412,6 мільйона доларів США. На сьогодні основними продуктами, що експортуються до Ірану, є кукурудза, олія соняшникова, соєві боби.

Під час цієї офіційної зустрічі було наголошено про опрацювання декілька важливих для двох країн Меморандумів, які, за думкою Максима Мартинюка, будуть підписані найближчим часом.