Житомирщина посіла друге місце в Україні за темпами сільгоспвиробництва

Житомирська область посіла друге місце в Україні за темпами сільськогосподарського виробництва.

Про це УНІАН повідомили в управлінні агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації.

За інформацією управління, індекс сільськогосподарського виробництва у всіх категоріях господарств за січень-серпень цього року склав 105,8 %, тоді як середній відсоток в Україні складає 100,4%. За таким показником область зараз - на ІІ місці серед регіонів України.

У тому числі індекс виробництва продукції рослинництва в усіх категоріях господарств склав 108,9% (4-те місце у державі), а тваринництва – 100,6% (5-те місце).

За січень-серпень цього року на Житомирщині виробили валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року на загальну суму 5 млрд 234,9 млн грн, що на 285,1 млн грн (5,8%) більше, ніж за цей період 2016 року.

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Зокрема, продукції рослинництва вироблено на 3 млрд 355,5 млн грн (на 274,2 млн грн або 8,9% більше), тваринництва – 1 млрд 879,4 млн грн (на 10,9 млн грн або 0,6% більше).

Проти минулорічного в області збільшилося виробництво ріпаку у 2,8 рази, соняшнику - на 25,6%, картоплі - на 15%, сої - на 7,2%.

Станом на 1 вересня, в усіх категоріях господарств регіону утримувалось 228,5 тис. голів великої рогатої худоби, що на 29,4 тис. голів (14,8%) більше минулорічного.

«У рейтинговому показнику за чисельністю поголів’я великої рогатої худоби та корів область - на 5-му місці, а в динаміці зростання до минулорічного показника на 1-му місці серед регіонів держави», - зазначають в облдержадміністрації.