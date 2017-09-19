Мінагропрод зберігає прогноз врожаю зерна на рівні 61-63 мільйона тонн, незважаючи на негоду

Міністерство аграрної політики і продовольства України зберігає прогноз врожаю зерна на 2017 рік на рівні 61-63 млн тонн, незважаючи на несприятливі погодні умови, повідомив перший заступник відомства Максим Мартинюк на брифінгу в Києві.

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«Що стосується валового збору, ми зберігаємо поки що прогноз на рівні 61-63 млн тонн», - сказав він, відзначивши, що давати більш точну оцінку поки зарано у зв'язку з тим, що аграрії зібрали врожай кукурудзи лише з 3% запланованих площ.

При цьому Мартинюк додав, що, незважаючи на те, що врожай скоротиться порівняно з рекордним 2016 роком (65,95 млн т), експорт зернових за підсумками 2017-2018 маркетингового року (МР, липень 2017 - серпень 2018) залишиться майже на рівні минулого маркетингового року.

«Що стосується експорту, зберігаємо прогноз на рівні минулого року. Можливо, мінус 1-2 млн тонн (у 2016-2017 МГ - 43,8 млн тонн - УНІАН)», - сказав чиновник.

За словами першого заступника голови Мінагропроду, внутрішній ринок України повністю забезпечений зерном усіх категорій, а тому ціни на круп’яну і борошномельну продукцію в Україні будуть стабільними.

«За основними позиціями я прогнозую, що ціни, які дещо збільшилися, повернуться на свої вихідні позиції. Я маю на увазі хліб, булочні вироби, гречку та інші борошномельні, круп'яні продукти, які присутні в споживчому кошику українців», - сказав Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінагропроду, українські аграрії до 18 вересня 2017 року намолотили 38,5 млн тонн зернових і зернобобових культур із площі 10 млн га (69% від прогнозу) при врожайності 38,5 ц/га. Зокрема, аграрії завершили збирання ранніх зернових і зернобобових культур з площі 9,7 млн га, намолотивши 37,5 млн тонн зерна при середній врожайності 38,9 ц/га.

Під час весняної посівної кампанії аграрії засіяли яровими зерновими і зернобобовими культурами 7,17 млн га. Всього зерновими в Україні засіяно 14,3 млн га (включаючи 7,15 млн га під озимими культурами). Загальна площа посіву сільськогосподарських культур під урожай 2017 року становить 26,9 млн га, що на 152 тис. га перевищує показник минулого року.

Згідно з даними Міністерства аграрної політики і продовольства, в 2016 році в Україні було зібрано 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.