Українські заводи виробили вже 84 тисячі тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону цукроваріння, який стартував 30 серпня з запуском Томашпільського цукрового заводу, переробили 719,6 тисячі тонн цукрових буряків і виробили 84 тисячі тонн цукру.

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Як повідомила прес-служба асоціації цукровиробників "Укрцукор", всього станом на 18 вересня в Україні працювали 22 цукрових заводів з прогнозованих 46.

Раніше прес-служба зазначала, що поточного року сезон цукроваріння стартував пізніше через несприятливі погодні умови, які вплинули на розвиток цукрових буряків.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією асоціації "Укрцукор", українські цукрові заводи за сезон цукроваріння, який стартував 20 серпня 2016 року і завершився 11 січня 2017 року, переробили 13,7 мільйона тонн цукрових буряків, з якої справили 2,01 мільйона тонн цукру, при тому, що потреба українського внутрішнього ринку в 2017 році оцінюється в 1,54 мільйона тонн.

У 2016 році виробництво цукрової сировини збільшилося порівняно з попереднім роком на 30%, виробництво цукру – на 40%.

У 2016 році аграрії зайняли під буряком 284 тисячі га проти 239 тисячі га у 2015 році.