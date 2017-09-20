Гройсман анонсував скасування мораторію на перевірки компаній у сфері продовольства

Уряд має намір дозволити контролюючим органам проводити перевірки підприємств у сфері продовольства, що сприятиме підвищенню якості українських продуктів харчування.

Читайте такожУ дитячому таборі на Львівщині сталося масове отруєння

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду.

«Сьогодні ми приймемо рішення і дамо право контролюючим органам перевіряти такі об'єкти, особливо там, де діти, люди похилого віку. У нас немає самоцілі когось штрафувати, але у нас є мета змусити кожного думати своєю головою про те, як забезпечити гідний рівень безпеки. Це буде стосуватися в тому числі питань продовольчої безпеки. Ми також дозволимо перевіряти там, де є проблеми з продовольством, щоб українці перебували в якісних умовах і кінець-кінцем отримували безпечне харчування в країні», - сказав він.

Гройсман додав, що контроль таких об'єктів здійснюватиметься в інтересах українських громадян. «Цю розхлябаність має бути припинено. Не так усе просто, але це системна робота, яку ми почнемо й доведемо до системного завершення», - додав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у серпні 2014 року Кабінет міністрів України запровадив мораторій на перевірки всіх суб'єктів господарювання, крім фіскальних перевірок.

Контроль за якістю харчової продукції в Україні здійснює Держпродспоживслужба, яку було створено на базі ліквідованих Державної сільськогосподарської інспекції, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби. Центральний апарат Держпродспоживслужба офіційно приступив до виконання своїх функцій 6 квітня 2016 року.