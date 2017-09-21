Україна збільшила виручку від експорту соняшникової олії в 1,6 рази

Українські підприємства в першому півріччі поточного року експортували соняшникової олії на суму 212 мільйонів доларів, що в 1,57 рази перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомила прес-служба Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП).

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"У першому півріччі 2017 року Україна експортувала соняшникову олію до більш ніж 100 країн світу на суму близько 212 мільйонів доларів, що на 57% більше минулого року. У 2016 році Україна експортувала соняшникову олію до 117 країн світу на суму 287 мільйонів доларів, що на 24% більше, ніж у 2015 році", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, основними покупцями української соняшникової олії стали країни Азії, які імпортували український продукт на 114 мільйонів доларів (54%), Африки (понад 45 мільйонів доларів, 21%), Європи (більше 33 мільйонів доларів, 15%), а також країни СНД, Америка, Австралія та Океанія (20 мільйонів доларів, 10%).

З початку поточного року порівняно з першим півріччям 2016 року українські компанії істотно збільшили експортні поставки в Єгипет (на 29,4%), Малайзії (на 17,8%), Польщі (на 314%) і Китай (на 224%).

При цьому експерти підкреслили, що вітчизняні експортери зможуть наростити виручку від поставок соняшникової олії більш ніж на 20%, до 200 євро за тонну, при збільшенні поставок фасованого продукту.

"У вітчизняних експортерів є відмінна можливість збільшити прибутковість від експорту соняшникової олії. Для цього їм варто встановлювати прямі контакти з супермаркетами, а в США в тому числі і з дистриб'юторами з метою поставок олії в бутилированном вигляді", - цитує прес-служба віце-президента УСПП, координатора Центру підтримки експорту при УСПП Дениса Краснікова.

За даними УСПП, реалізація соняшникової олії в фасованому вигляді збільшить ціну продукту на 20% порівняно з продажами наливом - до 1 євро з 0,84 євро за літр.

Прес-служба додала, що, за даними асоціації "Укроліяпром", українські виробники з початку 2017 року збільшили обсяг експортних поставок в фасованому вигляді на 40%. За прогнозами експертів, за підсумками 2017 року експорт цього продукту може вирости на 30% - до 1 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство сільського господарства США (USDA) оцінює експорт соняшникової олії з України в 2017-2018 маркетинговому році (вересень 2017 – серпень 2018 року) на рівні 5 мільйонів тонн. При цьому виробництво соняшникової олії може скласти 5,63 мільйона тонн.

За оцінками першого заступника голови Мінагропроду Максима Мартинюка, українські підприємства в 2017 році вироблять 6,3 мільйона тонн соняшникової олії, при тому що внутрішнє споживання цього продукту складає всього 0,4 мільйона тонн.

Згідно з даними асоціації "Укроліяпром", в 2016 році Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії – 4,8 мільйона тонн, що на 23% більше, ніж у 2015 році. У грошовому вираженні експорт цієї продукції становить 4,8 мільярда доларів проти 4,2 мільярда доларів роком раніше.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.