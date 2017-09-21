У Житомирській області стартував сезон цукроваріння

В Житомирській області два цукрових заводи на поточному тижні почали прийом цукрових буряків на переробку для варіння цукру в поточному сезоні.

Як повідомили УНІАН у департаменті агрополітики Житомирської ОДА, цукровий буряк буду переробляти, як і в попередні роки, два підприємства - ВАТ «Червонський цукровик» (Андрушівський район) та ТОВ «Сігнет-центр» (Попільнянський район).

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Станом на 20 вересня, «Червонський цукровик» переробив 15,1 тис. тонн цукрової сировини, зробивши 1,4 тис. тонн цукру. Переробку цукрових буряків підприємство «Сігнет-центр» почне з 22 вересня.

«У поточному році зазначені підприємства очікують переробити 450 тис. тонн цукрових буряків і виробити більше 60 тис. тонн цукру, що повністю забезпечить продовольчу безпеку області в даному продукті на 2017/2018 маркетинговий період», - повідомили УНІАН у департаменті аграрної політики Житомирської ОДА.