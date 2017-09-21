Чума свиней: Україна з початку року знищила понад 26 тисяч тварин

Україна з початку поточного року знищила понад 26,5 тисячі свиней у зв'язку з поширенням епідемії небезпечного вірусного захворювання – африканської чуми свиней (АЧС), повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Згідно з повідомленням, за останні два роки втрати свинячого поголів'я з-за хвороби склали 145,4 тисячі голів.

"При проведенні заходів по ліквідації АЧС протягом 2015-2017 років в епізоотичних вогнищах вилучено і знищено 145,4 тисячі голів свиней (26,5 тисячі голів з початку 2017)", - повідомила прес-служба.

Зокрема, за даними відомства, з початку 2017 року ветеринари знищили 23,4 тисячі тварин у спеціалізованих господарствах і 3,1 тисячі – в господарствах приватного сектора. За період з 2015 року ці показники склали близько 134 тисяч і 11,4 тисячі голів відповідно.

Згідно з даними з відкритих джерел, з початку цього року в Україні було зареєстровано 109 спалахів АЧС. Загалом з 2012 року і станом на 21 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 257 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними глави відомства Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.