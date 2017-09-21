Чума свиней в Україні: карантин діє в 21 населеному пункті 11 областей

Карантин через спалахи небезпечного вірусного захворювання тварин – африканської чуми свиней (АЧС) діє в 21 населеному пункті в 11 областях України, повідомила УНІАН прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

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Зокрема, такі пункти розташовані в Закарпатській (7), Київській (3), Вінницькій, Одеській (2), Хмельницької, Рівненської, Дніпропетровської, Волинської, Полтавської, Донецької та Івано-Франківської (1) областях.

У місцях, де оголошено карантин, вводяться обмежувальні заходи, блокується переміщення свиней та продукції тваринництва, вилучається худобу, проводиться дезінфекція. Карантин у населеному пункті оголошується на 40 днів. Якщо за цей час ветеринари не виявлять на його території нових спалахів, такий населений пункт вважається оздоровленим.

Згідно з повідомленням, за 2017 рік були оздоровлені 89 109 неблагополучних щодо АЧС пунктів.

В цілому, за даними прес-служби, з початку 2017 року ветеринари зареєстрували в Україні 109 спалахів АЧС. Всього з 2012 року і станом на 21 вересня 2017 року на території України ветеринари зареєстрували 257 спалахів АЧС в 23 областях.

Як повідомляв УНІАН, уряд пропонує у 2018 році в 6 разів збільшити фінансування Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів для боротьби з небезпечними вірусними захворюваннями тварин, зокрема, африканською чумою свиней (АЧС). Таким чином, фінансування протиепізоотичних заходів в наступному році зросте до 687,2 мільйона гривень з 113,7 мільйона гривень в 2017 році.

Згідно з даними глави відомства Володимира Лапи, з моменту першої фіксації спалаху АЧС на території України збитки галузі свинарства від розповсюдження вірусу становлять понад 200 мільйонів гривень. Якщо існуюча тенденція до поширення АЧС збережеться, Україна до 2020 року втратить понад 1,2 мільйона свиней, або 4 мільярди гривень, а непрямі витрати зростуть на 5-7,5 мільярда гривень.

За підсумками 2017 року голова Госпродпотребслужбы Володимир Лапа прогнозує в Україні близько 200-250 спалахів АЧС.